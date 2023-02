Einbruch in Grundschule in Mannheim-Rheinau – Zeugen gesucht

Mannheim. Bislang unbekannte Täter sind zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in eine Grundschule am Mutterstadter Platz eingebrochen. Nach Polizeiangaben drangen die Täter gewaltsam zuerst in die Sporthalle der Schule ein und durchwühlten anschließend Schränke und Behältnisse im Verwaltungsbereich des Gebäudes. Anschließend flüchten sie in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.