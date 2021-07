Ein Nachmittag für Frauen

Sie wollen „Neues wagen nach der langen Corona-Zeit. Neues wagen in unserer Kirche“: Das haben sich Gabriela Rudolph und Christiane Mittmesser von der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) St. Konrad vorgenommen. Über die Rheinau hinaus laden sie Frauen zu einem „Quellentag“ am Samstag, 31. Juli ab 14 Uhr in das Gemeindehaus St. Konrad Vorderer Sporwörth ein. Ihr Vorbild ist dabei die biblische Sara, die gemeinsam mit Abraham Gottes Ruf folgt und sich auf einen schweren Weg ins Ungewisse macht – aber am Ende obsiegt. Bei einem „kreativen, informativen, musikalischen, liturgischen und köstlichen Nachmittag“ wolle man biblische Texte lesen und einen Aufbruch in der Kirche wagen. Anmeldung im Pfarrbüro St. Antonius (0621/30085-410) oder E Mail gemeinde@kath-ma-sued.de oder mail@mittmesser.de. pwr

