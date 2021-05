Diskussion zur Zukunft des Sees

Wie geht es weiter am Rheinauer See? Unter dieser Überschrift hatte SPD Stadtrat Thorsten Riehle im vergangenen Jahr zu einem Sicherheitsdialog eingeladen. Geplant war, mit weiteren Veranstaltungen zum Thema Sauberkeit und Naturschutz die Reihe fortzuführen, sobald Treffen wieder möglich sind. Nachdem nicht sicher ist, ab wann das sein wird, der Sommer aber vor der Tür steht, gibt es nun am 14. Mai um 16 Uhr eine Online-Diskussion dazu.

„Das ist zwar nicht optimal, ich möchte aber die gesammelten Ergebnisse zeitnah zusammenfassen und der Verwaltung zur Verfügung stellen“, so Riehle. Zum Austausch eingeladen sind Sabine Mahr vom Fachbereich Klima, Natur und Umwelt, Markus Roeingh, den Eigenbetriebsleiter Stadtraumservice und Werner Knon, der für das Thema Sauberkeit in der Stadt verantwortlich zeichnet. Wer an der Videositzung teilnehmen möchte, muss sich unter spd@mannheim.de anmelden. Von dort wird der Zugangslink zum Zoom Meeting weitergegeben. Auf diesem Weg können auch vorab Fragen eingereicht werden. scho