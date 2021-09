Blues im Schlossgarten

Der „Pfingstbergblues“, eine von Werner Aust organisierte Konzertreihe in der gleichnamigen Schule ist nach 19-monatiger Pause zurück. Und zwar, wie Aust ankündigt, mit einem außerplanmäßigen Open Air-Konzert des US-Bluesrockers Neal Black und seiner Band The Healers in Zusammenarbeit mit dem Kulturtragfestival.

Veranstaltungsort ist – ausnahmsweise fernab des Stadtteils im Süden und fernab der Pfingstbergschule – die Hauptbühne im Schlossgarten, das Konzert unter freiem Himmel am kommenden Donnerstag, 9. September, beginnt um 19.30 Uhr.

Festival-Tag im September

Die Kooperation mit dem Kulturtragfestival umfasst noch ein weiteres Projekt, das vom Verein Livekultur angeregt wurde. Im Rahmen eines „BluesDay“ am Donnerstag, 30. September, der ebenfalls auf der Hauptbühne im Schlosspark stattfinden wird, wird neben den Programmpunkten „Portfolio Americano“ (musikalische Lesung von Bluesgeschichten und Texten), dem Auftritt der Mannheimer Band Frecklesnake am Abend auch der amerikanische Bluesgitarrist, Singer/Songwriter und Rootsmusiker Peter Karp seine Deutschland-Tour starten.

Für seine Tourband hat er sich durch Vermittlung der „Pfingstbergblues“-Macher den Mannheimer Gitarristen Simon Seeleuther sowie den ebenfalls aus Mannheim stammenden Bassisten Sebastian Flach eingeladen. red/lang

Info: Mehr Infos unter www.pfingstbergblues.de