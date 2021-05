Bastel-Aktion und Rätsel

Auch zu Pfingsten lädt die Stadtteilbibliothek Rheinau wieder zu einer gemeinsamen Bastelaktion ein. Die zu Ostern bereits entstandene „Frühlingswiese“ an der Fensterfront der Zweigstelle soll dabei erweitert werden. Aus einfarbigen Schmetterlingen soll nun ein großer Regenbogen entstehen. Eingeladen sind alle großen und kleinen Kinder, die gerne basteln. Wer Vorlagen und Papier benötigt, kann sich an die Stadtteilbibliothek wenden und dort ab sofort bis zu den Pfingstferien die einfarbigen Schmetterlinge abgeben. Zudem gibt es für Kinder ab neun Jahren wieder eine Rätselmission, die dann mit Hilfe der App „Escape Teams“ gelöst wird.

Vorher anmelden

Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Außerdem stehen für Kinder der 4. und 5. Klasse, die an der Aktion zum „Welttag des Buches“ teilnehmen möchten, in der Zweigstelle einzelne Exemplare des Buches „Biber undercover“ zur Abholung bereit. Die Stadtteilbibliothek ist von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 bis 14 Uhr erreichbar unter Tel. 0621/8710253 oder per Mail an stadtbibliothek.rheinau@mannheim.de. scho