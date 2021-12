Autobrand auf A6 bei Mannheim-Rheinau – rechter Fahrstreifen wieder frei

Mannheim. Ein Auto ist am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Mannheim-Rheinau in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, fing das Fahrzeug gegen 16.05 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn Feuer. Die Einsatzkräfte konnten den Vollbrand löschen, es wurde niemand verletzt. Nachdem die Bergungs- und Reinigungsarbeiten nach dem Fahrzeugvollbrand abgeschlossen waren, konnte der rechte Fahrstreifen seit 17.48 Uhr laut Polizei wieder für den Vekehr freigegeben werden. Es hatte sich dort ein Rückstau bis längstens 12 km gebildet. Wie die Ermittler berichten, ist nach derzeitigem Stand ein technischer Defekt für den Brand verantwortlich, über die Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

