Autobrand auf A6 bei Mannheim-Rheinau – rechter Fahrstreifen gesperrt

Mannheim. Ein Auto ist am Dienstagnachmittag auf der A6 bei Mannheim-Rheinau in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, fing das Fahrzeug gegen 16.05 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Heilbronn Feuer. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Einsatzkräfte konnten den Vollbrand löschen, es wurde niemand verletzt. Für den Zeitraum der Lösch- und Bergungsarbeiten ist der rechte Fahrstreifen laut Polizei gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über den linken Fahrstreifen an der Einsatzörtlichkeit vorbeigeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1