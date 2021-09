Der Rheinauer Gewerbeverein will seinen Dachverband, den Bund der Selbstständigen (BdS) Baden-Württemberg, verlassen. Den Austritt beschloss die Mitgliederversammlung nach langer Diskussion mit neun gegen drei Stimmen bei zwei Enthaltungen. Vertreter des BdS-Landesverbandes hatten zuvor eindringlich appelliert, weiterhin in der Dachorganisation zu verbleiben.

Finanzvorstand Walter Schafar begründete den Antrag des Vorstandes für den Austritt. Von 8800 Euro, die der Verein an Mitgliedsbeiträgen einnimmt, müsse er 4400 Euro an den Landesverband abführen: „Was hätten wir damit für unsere Mitglieder leisten können?“, fragte er.

Dies umso mehr, als nach seiner Ansicht der Gewerbeverein vor Ort von dieser Mitgliedschaft im Landesverband „keinerlei Nutzen erfahren hat“, wie er kritisierte. Gerade während Corona sei von der Stuttgarter Zentrale „außer Durchhalteparolen keine Hilfe gekommen.“

Landesverbandsvertreter vor Ort

Wie mit dem Landesverband, so gehe es dem Rheinauer Gewerbeverein auch mit dem BdS-Kreisverband. Seit der Fusion der Kreisverbände Mannheim und Rhein-Neckar und der darauf folgenden Verlegung der BdS-Geschäftsstelle von Seckenheim nach Heidelberg fänden die meisten Aktivitäten nur noch im Raum Heidelberg statt.

Die Vertreter des Landesverbandes wiesen die Kritik an seiner Arbeit zurück. In der Tat habe der Kreisverband in den zurückliegenden Monaten mehrere Projekte von Ortsverbänden im Raum Heidelberg unterstützt, bestätigte der Kreisvorsitzende Peter Gassert: „Aber diese Ortsverbände sind eben auf uns zugekommen mit entsprechenden Anfragen.“ Dies sei im Falle Rheinaus nicht der Fall gewesen.

Der Vizepräsident des Landesverbandes, Rolf Edelmann, räumte ein, dass die Kritik an unzureichender Kommunikation für frühere Zeiten berechtigt sei: „Bis vor kurzem hat sich im Landesverband seit seiner Gründung vor 100 Jahren nicht viel verändert“, bekannte Edelmann, der eigens auf die Rheinau gekommen war: „Seit einiger Zeit sind wir jedoch dabei, unsere Arbeit auf neue Füße zu stellen“, versicherte er. So verwies Edelmann auf die Intensivierung der verbandsinternen Kommunikation durch den Ausbau der digitalen Medien. Dies werde zum Beispiel auch dazu führen, dass der Landesverband den Ortsverbänden anbieten könne, für sie die Mitgliederverwaltung und den Beitragseinzug zu übernehmen. „Jetzt auszutreten, wäre der falscheste Zeitpunkt, den es gibt“, mahnte Edelmann.

Der Ehrenvorsitzende des Rheinauer Gewerbevereins, Klaus Schäfer, selbst viele Jahre Bezirksgeschäftsführer des BdS Nordbaden, sprang den Verbandsvertretern bei: „Kommunikation ist keine Einbahnstraße“, betonte er. „Und Interessenvertretung für die Selbstständigen bedeutet nicht nur Arbeit vor Ort“, argumentierte Schäfer: „Interessenvertretung bedeutet auch Interessenvertretung gegenüber der Landes- und Bundespolitik, und das kann eben nur ein Dachverband.“ Sein Appell: „Geben wir dem Landesverband eine Chance.“

Dies war auch der Kompromiss, auf den sich die Beteiligten einigen konnten: Der Austritt wird, quasi als „Warnschuss“, jetzt beschlossen. Doch da er aus satzungsrechtlichen Gründen ohnehin nicht zum 31. Dezember 2021, sondern erst Ende 2022 in Kraft treten kann, bestehe Gelegenheit abzuwarten, ob sich die Zusicherungen der Landesverbandsvertreter erfüllen. „In einem solchen Fall könnten wir den Austritt zurücknehmen“, stellte die Vorsitzende Sandrina Künster in Aussicht.

Am Austrittsbeschluss selbst hielt der Vorstand jedoch fest. Er wurde mit neun Ja- gegen drei Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen gefasst. Egal, wie die Sache am Ende ausgeht – in der Satzung des Rheinauer Gewerbevereins wurde der Passus gestrichen, wonach dieser ein Ortsverband des BdS ist. Für die Streichung stimmten acht Mitglieder, zwei dagegen, vier enthielten sich.