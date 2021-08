Ambitionierter Karriereplan

In seinen Liedern verarbeitet Pianist Jonathan Zelter sowohl Ärger als auch Glück, eben voll das Leben. Als er 2014 das Abitur ablegte, trennten sich die Wege von ihm und seiner besten Freundin, Zelter zog nach Mannheim und seine Freundin verschlug es nach New York. Trotzdem hielten die beiden jungen Menschen über all die Jahre den Kontakt aufrecht, weshalb der 27-Jährige seine Kumpelin in Übersee besuchte. „Es gibt da draußen immer jemanden, der eine Portion Löwenmut für einen übrig hat“, erklärte Keyboarder Jonathan Zelter, um seinen Song „Löwenmut“ anzumoderieren. Im Rahmen der Konzertreihe „Capitol rockt Versöhnung“, eine Veranstaltung des Mannheimer Capitols, spielte Tastenmann Zelter mit Gitarrist Philipp Sengle im Garten der evangelischen Versöhnungskirche im Stadtteil Rheinau - auf der Ladefläche eines roten Lastwagens.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Termin in der SAP Arena

Der bärtige Pianist Jonathan Zelter verfolgt einen ambitionierten Karriereplan: Am 12. Oktober 2030 möchte der in der Szene vernetzte Jungmusiker in der SAP Arena auftreten, als Solist mit ausgewählten Bandmitgliedern. Im Idealfall vor ausverkaufter Kulisse. Dieser in der Zukunft liegende Termin ist bereits in Absprache mit der Arena-Leitung und einem Veranstaltungsteam offiziell gebucht.

Bis dahin will Jonathan Zelter seinen Bekanntheitsgrad durch unermüdliches Touren und kommerzielle Album-Verkäufe stetig steigern, um diese hohe Messlatte nehmen zu können. Denn das aktuelle Album von Jonathan Zelter, auf dem sich der Künstler musikalisch mit den Themen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beschäftigt, trägt den Titel „2030“. Nachdem der 27-Jährige die wackelige Treppe hochgeklettert war, eröffneten Tastenhexer Jonathan Zelter und Gitarrist Philipp Sengle das Konzert mit dem Lied „Nicht ohne dich“. In diesem tiefgründigen Song unterzieht Zelter gesellschaftliche Werte einer kritischen Hinterfragung. Inhaltlich lässt sich die Nummer mit dem Die Ärzte-Hit „Lasse redn“ von 2008 vergleichen, obwohl Jonathan Zelter, der Straßenmusiker in New Orleans war und sich damit einen gerahmten Dollar verdiente, nicht im Genre Punkrock einzuordnen ist, sondern luftig schwebenden Deutschpop fabriziert, im Stile von Naidoo, Silbermond und Bosse. „Endlich haben wir das hier wieder“, freute sich Zelter über den Umstand, nach dem monatelangen Lockdown wieder live auftreten zu dürfen. „2018 war eines der vollsten Jahre für mich“, erinnerte sich Zelter. Sobald die Pandemie überwunden ist, möchte er an diese Umtriebigkeit anknüpfen.

Im Garten der Rheinauer Versöhnungskirche hielt es den Virtuosen nicht lange auf der Lastwagen-Bühne, so dass Jonathan Zelter singend herabstieg und durch das Publikum schlenderte - mit gebührendem Abstand und der linken Hand in der Hosentasche. Auf der Bühne wechselte Popakademiker Philipp Sengle zwischen akustischer Gitarre und E-Gitarre hin und her. Gelegentlich ein Risiko eingehen, sich nicht zu sehr ablenken lassen von fremden Meinungen anderer Menschen, diese Haltung vermittelt Jonathan Zelter in seinen poetischen Texten. Wie man auf seiner Homepage nachlesen kann, haben bereits über 17 Millionen Menschen die YouTube-Videos von Musiker Jonathan Zelter gesehen, der gebürtig aus dem pfälzischen Wittlich stammt. In der Vergangenheit trat Zelter mehrmals im ZDF-Fernsehgarten auf, zuletzt war er im Juni in dieser sonntäglichen TV-Show zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2