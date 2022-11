53-Jähriger in Mannheim-Rheinau von Unbekannten zu Boden geschlagen

Mannheim. Ein 53 Jahre alter Mann ist in Mannheim-Rheinau in der Nacht zu Donnerstag von zwei Personen angegriffen worden. Er war gegen 00.10 Uhr verletzt am Boden liegend in der Relaisstraße aufgefunden worden, berichtet die Polizei. Der 53-Jährige war betrunken auf dem Heimweg gewesen, als ihn ein ihm unbekannter Mann ansprach. Ohne erkennbaren Grund soll dieser auf ihn losgegangen sein und ihn körperlich angegriffen haben. Eine zweite Person soll kurz darauf hinzugekommen und auf den am Boden liegenden 53-Jährigen eingetreten haben, ehe beide flüchteten.

Weitere Ermittlungen wegen des Verdachtes auf gefährliche Körperverletzung laufen. Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Hinweise auf die unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/83397-0 zu melden.