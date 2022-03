49-Jähriger verursacht Unfall mit erheblichem Sachschaden

Mannheim. Ein 49-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Rheinau einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 23 Uhr auf der Relaisstraße unterwegs. Am Kreisverkehr am Karlsplatz nahm er einem 26-jährigen Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 26-Jährige wurde dabei leicht verletzt, eine sofortige medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.

