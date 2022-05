20-Jähriger schlägt mit Feuerlöscher auf Gegenstände ein

Mannheim. Ein betrunkener Mann hat in der Mittwochnacht auf einem Tankstellengelände im Edinger Riedweg in Mannheim-Rheinau randaliert. Wie die Polizei berichtet, schlug der 20-Jährige kurz nach ein Uhr mit einem Feuerlöscher wahllos auf Gegenstände ein. Gegenüber den Beamten gab er an, aus Langeweile gehandelt zu haben und er Bewegung brauche, da ihm kalt sei.

Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von etwa fast ein Promille bei dem jungen Mann nach. Die Polizisten stellten zudem zwei Tütchen mit etwa 3,4 Gramm Marihuana fest.

Der 20-Jährige wird für den entstandenen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe aufkommen und sich einer Strafe verantworten müssen.