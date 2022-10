Wohnungseinbruch in Mannheim-Neuostheim - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 7 Uhr, und Donnerstag, 21 Uhr, in Mannheim-Neuostheim in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter in die Wohnung am Holbeinplatz vermutlich durch ein Kellerfenster eingedrungen. Über den Hausflur ist er in eine weitere Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Rufnummer 0621/174-33310 zu melden.