Endlich war es wieder soweit – nach der coronabedingten Pause in 2020 konnte die Kindertheatergruppe von St. Pius in Neuostheim am 2. und 3. Advent das Märchen vom gestiefelten Kater Stanislaus präsentieren. Lange hatten die Verantwortlichen um Annette Hübner überlegt, wie eine praktische Umsetzung erfolgen kann.

Letztendlich wurde eine gute Lösung gefunden: mit zahlenmäßig stark

...