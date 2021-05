Stadt lehnt Sperren am Neckardamm ab

Der Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim hat einen erneuten Vorstoß unternommen, um die Sicherheitslage für Fußgänger auf dem Neckardamm zu verbessern (wir berichteten). Dabei geht es dem Gremium im Wesentlichen um Maßnahmen, die noch vor einer Entscheidung getroffen werden können, ob das Paul-Martin-Ufer in eine Fahrradstraße umgewandelt wird.

„Berechtigter Anspruch“ aller

In einer Anfrage an die Verwaltung baten die Stadtteil-Politiker um Prüfung, ob es möglich sei, auf dem Neckardamm zwischen Haltestelle Neuostheim und Fernmeldeturm ein Fahrverbot für Fahrräder zu installieren. Die Stadt solle auch die Frage beantworten, ob zur Durchsetzung des Verbots Parksperren auf dieser Strecke errichtet werden könnten, die Rollstuhlfahrer und Menschen mit Gehbehinderung trotzdem gut passieren könnten. Dem Ansinnen erteilte die Stadt nun eine schriftliche Absage.

Sowohl Fußgänger als auch Radfahrerinnen und Radfahrer hätten, so heißt es in der Stellungnahme des zuständigen Dezernats IV von Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD), einen berechtigten Anspruch, einen Weg entlang des Neckars in Neuostheim nutzen zu können, der sich zwischen der Trasse der Linie 5 und dem Neckar befindet.

Der gleiche Anspruch gelte auch für die Verbindung zwischen dem Luisenpark beziehungsweise der Neuostheimer Bebauung und der Trasse der Linie 5 (Hans-Reschke-Ufer – Paul-Martin-Ufer). Beide Wege seien so, wie sie jetzt sind, nutzbar, und alle Fußgänger und Radfahrer könnten nach individuellen Kriterien frei entscheiden, ob sie dort unterwegs seien und welchen Weg sie wählten.

Wie in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik Ende Januar angekündigt, werde die Verwaltung ein Gutachten beauftragen, das darauf ziele, Möglichkeiten zu finden, um die Anschlüsse der Stadtteile südlich des Neckars im städtischen Radverkehrsnetz zum Radschnellweg Heidelberg-Mannheim zu verbessern. Der Neckardamm befinde sich in eben diesem Untersuchungsgebiet, stellte die Verwaltung klar.