Spanische Melodien mit EuroAmerikan

Die evangelische Thomasgemeinde lädt zu einem Konzert mit dem Duo EuroAmerikan am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, mit dem Gitarristen Raul Gutierrez der Mezzosopranistin Heike Theresa Terjung ein. Die beiden Künstler treten mit ihrem spanischen Programm La Vida – El Amor – Un Beso unter freiem Himmel im Hof des evangelischen Gemeindezentrums an der Johannes-Hoffart-Straße 1 auf. Die gemeinsame Leidenschaft für die spanische und lateinamerikanische Musik in Ton und Gesang hat Terjung, bekannt aus dem Ensemble des Nationaltheaters Mannheim, und den jungen Konzertgitarristen Raul Arturo Gutierrez aus Mexiko zusammengebracht. Karten ab 12 Euro gibt es im Vorverkauf unter thomasekma.church-events.de oder im Pfarramt der Thomasgemeinde, Böcklinstraße 53, (Mo.-Mi., 10-12 Uhr, Do. 14-17 Uhr). aph

