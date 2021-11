Auf seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat Michael Scholz für die Freien Demokraten in den Bezirksbeirat Neuostheim/Neuhermsheim bestellt. Dies teilte die Partei mit. Laut FDP ist der 52-jährige Geschäftsführer in der Softwarebranche, wohnt in Neuhermsheim und ist gebürtiger Rheinländer.

Sein Vorgänger Bernd Vermaaten musste das Amt aufgrund eines Umzugs aufgeben. Er war seit 2019

...