Jugendtreff mit Spielterrassen

Im März sah die Jury noch „Entwicklungs- und Verbesserungsbedarf.“ Jetzt ist der Planungswettbewerb für den von Eltern und Kindern in Neuhermsheim lang ersehnten Jugendtreff entschieden. Im Rennen um Platz 1 setzten sich „Kaupp + Franck Architekten“ gegenüber „Studio SF Simon Fischer & Architekten“ durch. Das teilten die Stadt und das siebenköpfige Preisgericht unter Leitung der Preisgerichtsvorsitzenden Karin M. Storch mit.

AdUnit urban-intext1

Beide Büros hatten ihre ursprünglichen Entwürfe in den vergangenen Wochen noch einmal überarbeitet. Das Büro „Studio SF Simon Fischer & Architekten GmbH“ habe seinen Entwurf des Baukörpers mit gut organisiertem Raumprogramm durch das Hinzufügen einer Vordachzone in seiner Geometrie nach Westen zum Spielfeld verändert, so die Jury: „Das Vordach entwickelt sich bis zur Nebenraumzone parallel zum Spielfeld und überdeckt den Haupteingang.“

Doch am Ende überzeugten die Planungen des Büros „Kaupp + Franck Architekten GmbH“ die Experten. In der Überarbeitung sei die konzeptionelle Idee des Entwurfs noch weiter herausgearbeitet worden: „Der überdachte Freibereich umfasst nun die Aufenthaltsräume auf drei Seiten, der Rücken zum Parkplatz ist klarer ablesbar. Dadurch wird die Wirkung der raumbildenden Dachlandschaft mit der Orientierung zum Bolzplatz hin stärker betont.“

Die Idee, kein Gebäude zu erstellen, sondern eine grüne Dachlandschaft in den vorhandenen Grünzug einzubetten, habe das Preisgericht erneut überzeugt, teilt die Stadt mit. Der Fachbereich Bau- und Immobilienmanagement im Rathaus wird ab sofort gemeinsam mit den Architekten das Projekt vorbereiten. Der Beschluss des Gemeinderates soll noch 2021 erfolgen.

AdUnit urban-intext2

Vielfältiges Angebot

„Wir freuen uns, dass die Jugendarbeit in Neuhermsheim wieder fest im Stadtteil verankert wird. Die Wünsche der Jugendlichen nach einem Ort für Entspannung, Sport, Begegnung – inklusiv, offen und digital – werden durch diesen spannenden Siegerentwurf umgesetzt“, sagt Jugendbürgermeister Dirk Grunert, der der Jury als Sachpreisrichter angehörte.

Baubürgermeister Ralf Eisenhauer ergänzt: „Durch die Überarbeitung ist es uns gelungen, dass wir mit optimalen Voraussetzungen in die weiteren Planungen gehen und den Stadtteil Neuhermsheim durch ein vielfältiges Angebot für Jugendliche und Heranwachsende stärken.“

AdUnit urban-intext3

2016 wurde der Jugendtreff am Lochgärtenweg 10 in Neuhermsheim geschlossen. Der Container war nicht mehr zu reparieren, der Betrieb zu kostspielig ein anderes Grundstück angeblich nicht in Sicht – was vor Ort zunächst bedauert, dann heftig kritisiert wurde. 2018 sammelten Eltern Unterschriften, erzeugten öffentlich Druck – mit Erfolg. Im Hauptausschuss des Gemeinderates teilte die Stadtverwaltung Ende 2019 mit, dass es möglich sei, einen Jugendtreff am Standort des alten Jugendtreffs zu bauen.

AdUnit urban-intext4

Auf rund 200 Quadratmetern soll ein eingeschossiges Gebäude mit zwei Gruppenräumen und einem offenen Aufenthaltsbereich mit Café entstehen, in dem rund 40 Jugendliche von Montag bis Freitag zwischen 15 und 21 Uhr zusammenkommen können. Baubeginn ist in der ersten Jahreshälfte 2022, die Fertigstellung des Jugendtreffs bis Ende 2023.