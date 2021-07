Jugend will sich mehr bewegen und Sport treiben

In Neuhermsheim waren junge Spielplatz-Planer unterwegs. Kinder und Jugendliche hatten danach jetzt die Chance, sich an der Neugestaltung der Spiel- und Freifläche im Landsknechtweg zu beteiligen. Es soll ein Jugend(spiel)platz werden. Diesen Wunsch hatten die Kinder und Jugendlichen bereits im März 2021 im Rahmen einer Stadtteilversammlung in Neuhermsheim geäußert.

Zu langweilig

Als idealer Ort wurde der Spielplatz Landsknechtweg ermittelt. „Für diesen steht im Spielplatz-Konzept der Stadt Mannheim für das Jahr 2023 eine Sanierung an“, erklärte Urs Südhof vom Kinder- und Jugendbüro 68DEINS! Der Workshop-Leiter konnte bei herrlichem Sommerwetter neben gut 50 Kindern und Jugendlichen aus dem Quartier auch einige Eltern bei der Veranstaltung begrüßen. Zunächst stand in einer Vorstellungsrunde eine Befragung auf dem Plan. Während die Erwachsenen auf den Bänken am Rande sitzend diskutierten, wurden die Kinder auf der Freifläche beim Spielplatz in einer „Kritik- und Fantasiephase“ dazu befragt, was sie auf dem Spielplatz am Landsknechtweg stört und was sie dort am liebsten tun. Rosalie, Nils und alle anderen jungen Teilnehmer fanden den aktuellen Spielplatz „zu langweilig“. Stattdessen wünschten sie sich mehr Platz für Freizeitaktivitäten, Bewegung und Sport.

Mit vier Gruppen starteten Birgit Schreiber (Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim), Nikolas Häfner (Leiter vom Jugendhaus Hochstätt), Mariella Klein (Leiterin Mobile Jugendarbeit in Neuhermsheim) und René Seyedi von 68DEINS! anschließend eine Begehung des Spielplatzes hinter dem ThomasHaus. „Die Pflegeeinrichtung der Evangelischen Kirche gehört im Rahmen des Beteiligungsprozesses zur Begleitgruppe, damit es nicht zu kontraproduktiven Ergebnissen kommt“, erklärte Urs Südhof.

Die Kinder und Jugendlichen schauten sich um auf dem Spielplatz. „Das Umschauen auf dem Spielplatz war wichtig, um den Kindern einen ersten Eindruck zu vermitteln“, unterstreicht Birgit Schreiber. An den jeweiligen Spielgeräten gab es eine spannende Diskussion rund um das Thema Spiel- und Aufenthaltsqualität. Die Mädchen und Jungen konnten verschiedene Spielgeräte ausprobieren und auf Zetteln die für sie besten Geräte festhalten. „Dadurch sollten die Kinder Ideen, Präferenzen und Vorstellungen für ihren Spielplatz in Neuhermsheim entwickeln“, sagte die Kinderbeauftragte. So entstand eine Auswahl an Piktogrammen von den bevorzugten Spielgeräten der Kinder.

Vier Pläne vorgestellt

Zum Abschluss wurden in einer erneuten Runde die vier Pläne der einzelnen Gruppen vorgestellt. Dabei kristallisierten sich die Unterschiede, wie auch gemeinsame Wünsche heraus. Die Kinder und Jugendlichen wollen sich vor allem mehr bewegen und Sport treiben. Fast alle Ballspielarten wurden genannt, wie Basketball, Inline-Hockey, Tischtennis, Fußball oder Volleyball, aber auch Skateboarding, ein Parcours und Eigengewichtstraining. Die Spielgeräte sollten herausfordernder Klettergerüst und Rutsche größer sein.

Gewünscht wurde auch eine Seilbahn sowie mehr und verschiedene Schaukeln. Als Treffpunkt und zum Verweilen hätten sie auch gern Angebote zum Chillen, wie Hängematten, Sitzgelegenheiten und Tische als Picknickmöglichkeiten. Sowohl beim Sport als auch beim Chillen wäre eine Überdachung gegen Sonne und Regen wichtig. Was Birgit Schreiber „sehr beeindruckend“ fand: „Es soll zwar ein Jugendplatz werden, aber interessante Angebote für Kleinkinder und Grundschulkinder dürften dabei nicht fehlen.“ Im Herbst wird der Beteiligungsprozess mit Kindern und Jugendlichen fortgesetzt. Dann werden die Planungen zusammen mit professionellen Experten schon konkreter sein.