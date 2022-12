Fröhliche und heitere Stimmung - Glühweinfest in Mannheim-Neuostheim

Gut 400 Besucher kamen zum Neuostheimer Glühweinfest des Stadtteilvereins vor der Maßschneiderei Il Capo. „Es war eine sehr fröhliche und heitere Stimmung; die winterliche Dekoration in Weiß und Rot von Vorstandsmitglied Sandra Drüppel und die Beleuchtung trugen dazu bei, dass das Glühweinfest wieder ein voller Erfolg war“, freute sich Vorsitzender Stefan Bickmann.

Nachdem das Glühweinfest und auch die Feier zum zehnjährigen Bestehen des Stadtteilvereins wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, sei es nun „besonders wichtig, sich wieder treffen und austauschen können“, stellte Bezirksbeirätin Birgit Davis (Grüne) fest.

In diesem Jahr kamen besonders viele Familien mit Kindern, die ihren selbstgebastelten Baumschmuck an den Neuostheimer Weihnachtsbaum hängten. Ein Fingerfood-Buffet von Ukrainerinnen, aber auch Popcorn und Zuckerwatte kamen besonders gut an. Zum ersten Mal haben alle gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, begleitet durch das Neuostheimer Gitarrenduo Erwin Kruschitz und Konstantin Rogalas.

„Unser Vereinsmotto Miteinander-Füreinander wurde gelebt“, freute sich Bickmann. Er überreichte vier Spendenschecks von jeweils 500 Euro an Ramona Ihrig vom Ökumenischen Kinderhaus Neuostheim, an Ute Schnitzer vom Hort an der Johann-Peter-Hebel-Schule Neuostheim, an Ronny Just von der Mannheimer Tafel und an Tina Schönleber vom Mannheimer Wünschewagen.