Freie Wähler laden zu Gespräch über Radverkehr in Neuostheim ein

Mannheim. Die Fraktion der Freien Wähler - Mannheimer Liste lädt am heutigen Donnerstag, 17. März, zu einem Vor-Ort-Termin in den Mannheimer Stadtteil Neuostheim ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr an der OEG-Haltestelle / Busbahnhof. Stadtrat Holger Schmid und Bezirksbeirat Wolfgang Dreyer wollen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Initiativen über die künftige Entwicklung des Radverkehrs in Neuostheim sprechen, dabei Ziele und Wünsche in Erfahrung bringen. Unter dem Titel "Fahrradstraße Paul-Martin-Ufer, Quo vadis Neckardamm?" soll ein reger Austausch stattfinden. Auch zwei Vertreter der RNV werden anwesend sein und Fragen beantworten.

