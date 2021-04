Auch in Corona-Zeiten verzichten die Neuostheimer nicht auf ihren prächtigen Osterschmuck. Unter dem Motto „Unser Stadtteil soll bunter werden“ hatte die Vorsitzende vom Stadtteilverein Neuostheim, Stephanie Heiß, aufgerufen zur Osteraktion: Osterschmuck im ganzen Stadtteil – der Stadtteilverein schmückt Neuostheim. Von der Karl-Ladenburg-Straße bis hin zur Carlo-Schmid-Brücke haben viele fleißige Neuostheimer ihre Vorgärten und Fenster oder verschiedene Sträucher auf den Plätzen im Stadtteil dekoriert und österliche Arrangements farbenprächtig kreiert.

Bunte Blumen-Arrangements

„Ob aufgrund des Aufrufs oder weil sie selber Lust und Zeit dazu hatten, vermag ich natürlich nicht zu sagen“, sagt die Vorsitzende. Auf den Fensterbänken und rund um die Eingangstür von Beate Kindel leuchten farbenprächtige österliche Blumen-Arrangements. „Ich mache das eigentlich immer so, weil uns das Freude macht und auch als österliche Botschaft“, sagt das Mitglied im Ältestenkreis der evangelischen Thomasgemeinde. An drei Sträuchern auf der öffentlichen Grünanlage Ecke Rethel-/Böcklinstraße hat Nina Kruschitz bunte Ostereier gehängt. Sie wechselt sich ab mit Rotraut und Stefan Bickmann, die dort an Weihnachten bunte Kugeln aufhängen. „Wir machen das sehr gerne, weil es Spaß macht und auch sehr gut ankommt bei den Menschen“, sagt Stefan Bickmann, der frühere Vorsitzende des Vereins.

Hans-Martin Karcher hat in seinem dschungelmäßigen Vorgarten mit Ostereiern bunte Akzente gesetzt. Beim Rundgang durch Neuostheim fallen viele weitere Vorgärten auf. Osterhasen, eine Entenfamilie und detailreicher Eierschmuck sind Blickfang auf der Karl Ladenburger-, Dürer- und Böcklinstraße sowie vielen weiteren Straßen und Plätzen. Lassen wir dahingestellt, ob es Lokalpatriotismus oder mehr ist, wenn der Vorstand des Stadtteilvereins Neuostheim bei jeder sich bietenden Gelegenheit hinweist auf das „gute MiteinanderFüreinander“ in einem der schönsten Stadtteile Mannheims.

Stadtteil soll schöner werden

Schönheit liegt auch immer im Auge des Betrachters – und der hatte an den Ostertagen einiges zu bestaunen: Das Thema Ostern zieht sich wie ein farbenfrohes Band durch den Stadtteil, ob vor der Kirche St. Pius, am Paul-Martin-Ufer oder auf dem Rudi Baerwind-Platz, dessen Gestaltung der ganze Stolz der Neuostheimer ist. Seit 2010 hat es sich der Stadtteilverein zur Aufgabe gemacht, markante Punkte im Stadtteil entsprechend den Jahreszeiten noch schöner oder, wie durch den neuen Bücherschrank oder die Infotafel an der Dürerstraße, interessanter zu gestalten. Zusätzlich regte in diesem Jahr ein österliches Preisrätsel des Vereins die Fantasie der Neuostheimer an. An der Schmück-Aktion rund um das Buchstabenratespiel waren Sandra und Alexander Drüppel, Rotraut und Stefan Bickmann sowie Stephanie Heiß und ihre Familie beteiligt. Auf den fünf Kinderspielplätzen in Neuostheim haben sie an österlich geschmückten Büschen Buchstaben versteckt. Wer sie entdeckt und alle zehn Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringt, kann mit dem angehängten Formular einen Lösungsvorschlag einreichen.

„Tolle Aktion“

Carmen Kindel, die häufig mit ihren Kindern auf den Spielplätzen im Stadtteil ist, findet die Aktion „toll“. „An dem Preisrätsel haben bis heute 14 Haushalte teilgenommen; auch Kinder und Bewohner des ThomasCarrees waren unter den Einsendern“, freut sich die Vorsitzende des Stadtteilvereins. Sie will deshalb die Einsendefrist verlängern. „Die Aktion scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen.“ Wichtig: Auch Einsendungen mit fehlerhaftem Lösungswort werden belohnt. „Die Freude am Mitmachen steht über dem richtigen Ergebnis“, so Heiß.