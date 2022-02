Fahrer beschädigt Wagen und flüchtet – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in Mannheim-Neuostheim einen Unfall gebaut und ist daraufhin geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, rammte der Fahrer am Freitagabend zwischen 18 und 22 Uhr beim Rückwärtsfahren ein geparktes Auto, das auf dem Parkplatz eines Fertighaus Center in der Xaver-Fuhr-Straße stand. Er beschädigte den Wagen an der Fahrertür. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oststadt, unter der Rufnummer 0621 1743310 zu melden.

