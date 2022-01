Einbruch in Neuostheimer Wohnung - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte Täter sind am vergangenen Mittwoch in ein Wohnhaus in Neuostheim eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 44-Jährige nach eineinhalb Stunden gegen 19.40 nach Hause, bemerkte den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Polizeikräfte umstellten und durchsuchten das Reihenendhaus, da nicht auszuschließen war, dass die Einbrecher noch vor Ort waren. Die Suche verlief jedoch ergebnislos, die Täter hatten das Haus bereits verlassen.

Laut Polizei sind diese über einen Zaun in den Garten und daraufhin durch eine offenstehende Balkon- oder Kellertür nach drinnen gelangt. Dort waren in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Die Diebe entwendeten nach polizeilichen Einschätzungen Bargeld und Schmuck in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/1743310 melden.