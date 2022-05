Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Mannheim. Unbekannte sind am Samstag in der Grete-Fleischmann-Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Dies teilte die Polizei mit. Die oder der Täter nutzten in der Zeit von 16.00 - 23.45 Uhr die Abwesenheit der Eigentümer aus, brachen die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Hier durchsuchten die Täter sämtliche Räume, entwendeten vier Armbanduhren und ein Samsung GalaxyTab im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Im Anschluss sind sie geflüchtet. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert.

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Rufnummer.: 0621/174-3310, aufzunehmen.