Die Bewohner der offenen, psychiatrischen Wohngruppe Neuostheim sind eigentlich gar nicht so richtig verrückt: etwas schrullig, manchmal eigen, hier und da überdreht, liebenswürdig pedantisch, aber immer sympathisch. „Ihr seid die beste Irren-WG, die es gibt“, stellt ein Außenstehender fest. Weil die Menschen draußen in der realen Welt gar nicht so viel anders agieren, wird die Aufführung der

...