Eine Verlängerung der Straßenbahn-Linie 9 bis nach Neuostheim ist in der Hauptverkehrszeit am Morgen nicht möglich, weil dafür ein zusätzliches Fahrzeug eingesetzt werden müsste. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine entsprechende Anfrage des Bezirksbeirats Neuostheim/Neuhermsheim hervor. Das Gremium hatt die Anfrage mit Berufspendlern begründet, die am Hauptbahnhof ankommen und zu ihrem Arbeitsplatz in der Eastsite fahren möchten. Die Linie 9 fahre aber nur bis zur Haltestelle Luisenpark/Technoseum.

Alle Bahnen im Einsatz

Laut Stadt gibt es in der Mittagszeit ab etwa 15 Uhr die Möglichkeit, bis nach Neuostheim zu fahren. In der Morgenspitze seien alle für den Fahrplaneinsatz verfügbaren Fahrzeuge im Einsatz. Eine weitere Verdichtung bzw. Kapazitätserhöhung auf der Schiene sei aber erst möglich und auch schon vorgesehen, wenn mit der Inbetriebnahme neuer Bahnen ab 2023 mehr Fahrzeuge zur Verfügung stünden.

Ab Ende 2022 – mit Inbetriebnahme der Netzerweiterung an der Haltestelle Hauptbahnhof – greife dann zusätzlich die im Nahverkehrsplan der Stadt beschriebene Maßnahme, die Linie 6 aus der Innenstadt über den Hauptbahnhof nach Neuostheim zu führen. scho