Blitzer beschmiert - Geschwindigkeitsmessungen nicht mehr möglich

Mannheim. Unbekannte haben am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Blitzer im Mannheimer Stadtteil Neuostheim beschmiert. Nach Angaben der Polizei war das vordere Sichtfenster des Geschwindigkeitsmess-Anhängers vollständig mit schwarzer Farbe überdeckt, sodass keine Messungen mehr durchgeführt werden konnten. Zudem schmierten die Unbekannten Beleidigungen an das Anhängergehäuse. Der Anhänger stand in der Theodor-Hess-Anlage in Fahrtrichtung Neuostheim. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter 0621/174-3310 entgegen.

