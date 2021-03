Bisher gibt es keinen Bauantrag zu einem geplanten Event-Center auf dem Grundstück Seckenheimer Landstraße 204-208. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf eine Anfrage des Bezirksbeirats hervor. Die Stadtteil-Politiker hatten unter anderem wissen wollen, um welche Vergnügungsstätte es sich dabei handelt, wie die Zufahrt geregelt ist und ob ausreichend Parkplätze vorhanden sind. Daneben interessierte das Gremium, ob geplante Veranstaltungen auch im Freien stattfinden und wie die Lärmentwicklung kontrolliert wird.

Es handle sich, so steht es in der Stellungnahme der Verwaltung, hierbei um einen – „inzwischen beschiedenen – Bauvorbescheid“, der nur eine einzige Frage zum Inhalt hatte, so die Antwort der Stadt. Dabei sei es darum gegangen, ob die Nutzung der Werk- und Lagerhallen dort als Event-Center für Veranstaltungen mit 300 bis 400 Personen ein- bis zweimal wöchentlich möglich sei. „Die Art der Feiern und der Events, ob diese drinnen oder im Freien stattfinden, die Verortung der Zufahrt und die Zahl der Stellplätze waren nicht Gegenstand des Vorbescheids“, so die Stadt.

Schalltechnische Nachweise

Dem Antragsteller sei im Bescheid explizit mitgeteilt worden, dass er schalltechnische Nachweise zur Bauantragstellung zu erbringen habe, die „die Verträglichkeit der geplanten Nutzung in diesem Gebiet abbilden“ müssten. Ein Antrag auf Baugenehmigung liege dem Fachbereich bis jetzt noch nicht vor. Sobald dies der Fall sei und genehmigungsfähige Unterlagen eingereicht worden seien, werde der Bezirksbeirat weiter informiert. scho