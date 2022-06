Autofahrerin kommt in Neuostheim ins Schleudern und prallt in Haltestelle

Mannheim. Im Stadtteil Neuostheim ist eine 53-jährige Autofahrerin von der Fahrbahn abgekommen und in eine Straßenbahnhaltestelle geprallt. Laut Polizei war die Frau mit ihrem VW in der Theodor-Heuss-Anlage unterwegs. Dabei verlor sie aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf geriet sie in den Haltestellenbereich, beschädigte mehrere Absperrpoller, eine Ampelanlage sowie eine Laterne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Frau erlitt dabei laut Polizeiangaben leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Das Fahrzeug der Frau war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit noch nicht beziffern.