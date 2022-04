Die Hildegard-Lagrenne-Stiftung setzt sich für Bildung, Inklusion und Teilhabe von Sinti und Roma in Deutschland ein. An der Humboldt-Werkrealschule in der Neckarstadt-West hat sie ein Coolness-Training auf die Beine gestellt. Seit September 2021 haben sich Schüler damit beschäftigt, wie sie gewaltfrei und respektvoll mit Konflikten, Aggressionen und unterschiedlichen Meinungen umgehen können.

