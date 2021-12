Anfang Dezember bekam der Kinder-Campus Neckarstadt-West einen besonderen Besuch. Davut Deletioglu, der Inhaber der 3MP Taylor Entwicklungsgesellschaft, der in einen Ionen-Luftreiniger gegen das Coronavirus in den Räumen in der Gartenfeldstraße investiert hat, besuchte zusammen mit zwei Vertretern der Herstellerfirma alphaklima GmbH die Einrichtung, um das passende Gerät vor Ort auszusuchen.

