Enttäuschung im Bezirksbeirat Neckarstadt-West über die Stellungnahme von Andrea Kadenbach und Jan Freitag von der Deutsche Bahn (DB) Station & Service AG zur Barrierefreiheit und Trassen am DB-Bahnhof Neckarstadt. Zur Barrierefreiheit erklärten die Bahn-Mitarbeiter: „Mit aktuell nur rund 100 Reisenden am Tag kann der Bahnhof Neckarstadt nicht in das Bahnhofsmodernisierungsprogramm

...