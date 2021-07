Vom Müll zum ästhetischen Objekt

Fast alle tragen sie, jeder redet drüber – kein Wunder also, dass die Maske auch schon künstlerisch verstoffwechselt wurde. Volker Hartmann-Langenfelder hat sich seit Beginn der Pandemie mit dem Motiv beschäftigt. Bei der Vernissage seiner Ausstellung „Maske pro Meter“ zur Wiedereröffnung vom COMMUNITYartCENTERmannheim (CaCm) nach langer pandemiebedingter Schließung (ab November 2020) erzählte der Schriesheimer Künstler im Gespräch mit der künstlerischen Leiterin des CaCm, Annette Dorothea Weber, von dem ergebnisoffenen interdisziplinären Prozess.

Seine Idee entstand, als ihm bewusst wurde, wie achtlos die Menschen die Masken wegwerfen oder auf der Straße verlieren. Daraufhin fing er an, die weggeworfenen Masken pro Meter auf jeweils drei Straßen in sieben Mannheimer Stadtteilen zu zählen, sie dann aus nur einer Perspektive zu fotografieren, zu registrieren und schließlich im CaCm als eine Art Teppich zusammen zu setzen. Das war für Hartmann-Langenfelder ein ganz neuer Prozess. Bisher habe er immer im Team gearbeitet. Außerdem habe er sich stets erst Gedanken gemacht, bevor er mit der künstlerischen Umsetzung startete, während es hier mit dem Sammeln begann: Bilder von Masken, welche auf dem Boden als eine Art Teppich präsentiert wurden.

Folgen für die Umwelt und mehr

Mit dieser Aktion möchte der Künstler darauf aufmerksam machen, dass nicht nur das Wegwerfen von Masken Folgen für die Umwelt hat, sondern auch die Achtlosigkeit thematisieren. Diese Installation wird jeweils dem Raum angepasst, in der sie ausgestellt und ausgelegt wird. Circa 500 Masken hat der Künstler fotografiert, wobei er feststellte, dass beispielsweise in der Neckarstadt-West rings um die Mittelstraße wesentlich weniger Masken lagen als in der Oststadt in den Straßen um das Nationaltheater. Das habe bei ihm einen Denkprozess in Gang gesetzt über die ökonomischen und sozioökonomischen Gründe. Liegt es daran, dass die Menschen in der Neckarstadt-West weniger Geld und daher weniger Masken haben als die Menschen in der Oststadt? Spielt auch die Bildung eine Rolle? „Doch für diese Erkenntnis brauchten wir keine Pandemie“, stellte der Künstler fest. Anders verhält es sich mit den Düften des Drecks, den Hartmann-Langenfelder auf den Straßen gesammelt und zerrieben in Gläser abgefüllt hat. Während der Dreck der Oststadt wie eine Kräutermischung riecht, stinkt der Dreck aus der Neckarstadt-West nach Hundekot. Sein Hängeregister mit den Bildern hat der Künstler in Beton gegossen. Ein Riss an der Vorderseite zeigt die tatsächliche Vernichtung der Bilder. Vor diesem Prozess aber hat Hartmann-Langenfelder ihre Vernichtung mit Datum als App festgehalten. Diese Apps werden ebenso an der Wand hängend präsentiert, wie die Aquarellzeichnungen des Künstlers von den Diagrammen der Findungsergebnisse in den verschiedenen Stadtteilen. Außerdem hat der interdisziplinäre Künstler den Klang der Stadtteile eingefangen und vertont auf experimentellem Level – um aus der Mischung der Melodien einen Mannheim-Sound zu entwickeln.

Teile der Fotos, Grafiken und Kunstwerke und Musikstücke sind noch heute von 10 bis 16 Uhr in der Ausstellung „Maske pro Meter von Volker Hartmann-Langenfelder im CaCm, Laurentiusstraße 16, zu sehen und zu hören. ost

