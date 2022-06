Wummernde Beats hallten über den sonnigen Kinderspielplatz in der Elfenstraße in der Neckarstadt-West. Unter dem Einfluss der treibenden HipHop-Rhythmen wirbelte ein weibliches Tanzensemble. In der amerikanischen Rap-Kultur nennt man solche Zusammenkünfte unter freiem Himmel „Block Partys“. Ringsherum standen zahlreiche Zuschauer. „Gebt mal ein bisschen Liebe, auch für die Cops“, rappte

...