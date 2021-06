Singen, tanzen, musizieren

Der Campus in der Neckarstadt-West hat einen zweiten Standort bekommen. Im Februar 2020 startete das Projekt mit 23 Grundschulkindern im Bürgerhaus am Neumarkt, nun kommt ein frisch renoviertes Haus in der Gartenfeldstraße dazu – sozusagen als zweites Standbein. Bis zu 60 Kinder, die die Grundschulen in der Umgebung besuchen, können jetzt insgesamt an beiden Standorten Hausaufgaben machen, zu Mittag essen, lernen, spielen und vieles mehr.

AdUnit urban-intext1

Zahlreiche Akteure waren an der Verwirklichung des Campus beteiligt. Die Lokale Stadterneuerung (LOS) gab den Anstoß, worauf das Jugend- und das Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit der städtischen Entwicklungsgesellschaft MWSP für die Umsetzung sorgten. Im Rahmen eines kleinen Rundgangs wurden die Räume offiziell eingeweiht. „Der Campus ist ein Ort, der für Kinder wichtig ist, an dem sie Angebote erhalten“, sagte Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne). „Der Campus bietet musikalische Förderung, Grundschüler können hier ihre Fähigkeiten entdecken.“

Viele Kooperationspartner

Daher hat der zweite Standort einen neuen, musischen Schwerpunkt mit einem Bildungsprogramm der Musikschule Mannheim. Ein Klavier ist bereits vorhanden, auch Bewegung und Tanz sind im Angebot mit dabei. Die Liste der Kooperationspartner ist lang, zum Beispiel gehöre auch die Reiss-Engelhorn-Museen mit einem Steinzeit-Malprojekt dazu oder die Mannheimer Rotary Clubs, die das Mittagessen sponsern. Das besondere Augenmerk ist auf die ganzheitliche Sprachförderung gerichtet.

Bei allen Aktivitäten bekommen die Kinder stets auch viele Sprachimpulse, ihr Wortschatz erweitert sich auf diese Weise schnell. „Das Campus-Projekt wurde zur Chefsache des Oberbürgermeisters erklärt“, so Achim Judt, Geschäftsführer der MWSP. „Wir möchten zur Stabilisierung des Stadtteils bessere Bedingungen für Kinder und Jugendliche schaffen.“ Auch das Quartiersmanagement ist mit an Bord, es wird eine Kindersprechstunde mit Jennifer Yeboah geben.

AdUnit urban-intext2

„Noch gibt es zu wenig Ganztagsangebote an Schulen, wir wollen dies vorantreiben“, sagte Reinhold Götz, SPD-Stadtrat und Vorsitzender des Campus-Fördervereins. „Das Ziel sollte eine Gesellschaft sein, bei der die Herkunft nicht über die Zukunft entscheidet, sondern die Fähigkeiten jedes Kindes.“

In dem Haus gibt es zwei große, helle Räume, in denen die Kinder und Campus-Leiterin Gabriele Wurl sich bereits eingelebt haben. „Wir freuen uns über die finanzielle Unterstützung des Förderkreises, der uns die hochwertige Einrichtung ermöglicht hat“, so Wurl. „Wir möchten mit unseren beiden Standorten die Familien erreichen. Die Kinder, die bereits den Campus besuchen, machen sogar Werbung für uns und sagen ’Meine Freundin ist auch da’. Ob singen, tanzen, spielen oder musizieren – all das können die Kinder hier tun.“

AdUnit urban-intext3