Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und stürzt

Mannheim. Ein Rollerfahrer hat auf Grund fehlender Fahrerlaubnis versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und stürzt auf der Flucht. Laut Polizeibericht ergriff der 38-Jährige am Donnerstagnachmittag die Flucht quer durch die Neckarstadt über Gehwege, Grünflächen und entgegen Einbahnstraßen. Auf der Jungbuschbrücke kam es zu einem riskanten Überholmanöver, bei dem der Rollerfahrer den Streifenwagen rammte, um nicht ausgebremst zu werden. Unbeirrt setzte der Flüchtige seine Fahrt fort bis er auf Grund überhöhter Geschwindigkeit auf der Promenade hinter der Popakademie stürzte. Das Fluchtfahrzeug wurde durch den Aufprall so stark beschädigt, dass er seine Flucht zu Fuß weiter fortsetzen musste. Erst dann gelang es der Polizei den 38-Jährigen zu fassen. Er müsse nun mit Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Schaden am Polizeifahrzeug belaufe sich auf 2.000 Euro.

