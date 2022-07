Reizgas auf Spielplatz? Mehrere Schulkinder in Mannheimer Neckarstadt verletzt

Mannheim. An die Neckarschule in Mannheim-Neckarstadt ist am Freitagvormittag die Feuerwehr zum Großeinsatz ausgerückt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren auf einem Spielplatz am Neumarkt bei mehreren Kindern plötzlich Reizungen der Schleimhäute aufgetreten. Zwei Schulklassen spielten dort, die Reizungen traten bei zwölf Kindern auf, die dort die Rutsche benutzten, sechs von ihnen wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ursache der Reizung ist noch unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Feuerwehr hat Messungen auf Reizgas am Spielplatz durchgeführt, konnte aber nichts mehr feststellen. Der Spielplatz wurde gesperrt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen Unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621 33010 zu melden.