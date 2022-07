Passanten Verfolgen Dieb von Mannheims Neckarwiese

Mannheim. Eine Gruppe Jugendlicher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Mannheim-Neckarstadt bestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war die Gruppe auf der Neckarwiese unterhalb des Alten Meßplatzes in eine Unterhaltung vertieft. Diesen Moment nutzte ein 31 Jahre alter Mann und entwendete aus mehreren Taschen die Geldbeutel der Jugendlichen. Den Diebstahl beobachteten Passanten, die den Täter sofort zu Fuß verfolgten und die Polizei verständigten. Die Beamten konnten dadurch den 31-Jährigen noch an der Kurpfalzbrücke vorläufig festnehmen.



