Die Grünen laden am Sonntag, 28. Februar, 11 Uhr, zu digitalen Stadtteilspaziergänge durch die Neckarstadt-Ost und -West mit Landtagskandidatin Susanne Aschhoff. Um 11 Uhr geht es los mit der Neckarstadt-Ost, hier stehen Themen wie Verkehrsberuhigung, Grünflächen und Wohnraum sowie Kinderspielplätze und das Turley Areal auf dem Programm.

AdUnit urban-intext1

Ab etwa 12 Uhr geht es um die Umgestaltung des zentralen Platzes der Neckarstadt, des alten Messplatzes mit den Einrichtungen Alter und Soulkitchen. Im Anschluss werden die Grünen-Bezirksbeiräte mit der Landtagskandidatin darüber hinaus über die Veränderungen rund um den Neumarkt mit Kiosk, Interkulturellem Quartiersgarten und Neckarstadtkids diskutieren. Moderatorin des digitalen Spaziergangs ist die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Melis Sekmen. Dieser wird per Video live auf Facebook und Youtube übertragen. Fragen können bereits vorab per Mail an info@gruene-mannheim.de oder während der Veranstaltung über die Chatfunktion gestellt werden. scho