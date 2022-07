Ohne Führerschein, unter Drogen mit gestohlenem BMW unterwegs in Neckarstadt

Mannheim. Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ist ein 31-Jähriger am Dienstag mit einem gestohlenen Fahrzeug in Mannheim-Neckarstadt unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierte sie den BMW gegen 17 Uhr in der Draisstraße. Der Fahrer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen und anhand der Kennzeichen, stellten die Beamten fest, dass es sich um einen in Karlsruhe gestohlenen Wagen handelte. Der 31-Jährige gab an, den BMW lediglich ausgeliehen zu haben. Die Hintergründe des Diebstahls werden nun ermittelt. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und THC, weshalb sich der Mann zusätzlich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

