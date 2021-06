Musik-Welten live in der Lutherkirche

Wegen sinkender Inzidenzen und steigender Temperaturen können die Musik-Welten in die Diakoniekirche Luther zurückkehren. Das zehnminütige Musik-Video, das die Künstler in der Regie von Annette Dorothea Weber und unter der Produktionsleitung von Mike Rausch entwickelt haben, wird im Rahmen des Gottesdienstes am 20. Juni um 18 Uhr, an der Dammstraße zu sehen sein. Der Film wurde an unterschiedlichen Orten in der Kirche gedreht. Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise, an deren Ende die persönliche Freiheit steht, die nach langer Zeit erstmals wieder zum Greifen nah erscheint. Das Musik-Video zum Thema Erbarmen wird live musikalisch begleitet durch die Mezzosopranistin Barbara R. Grabowski, den Percussionisten Peter Hinz und Brigitte Becker am Klavier. red/aph

