Mülleimer brennt auf Kita-Gelände

Mannheim. Mit einem Gartenschlauch hat die Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte in der Neckarstadt-West einen brennenden Mülleimer gelöscht und damit vielleicht Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei mitteilte, sei am Dienstag gegen 11 Uhr ein Müllbehälter im Hinterhof einer Kindertagesbetreuungsstätte in Brand geraten. Durch die beherzte Mitarbeiterin konnten die Flammen fast vollständig gelöscht werden, bevor die Feuerwehr eintraf. Der Müllbehälter wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und eines möglichen Verursachers dauern laut Polizei an. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter 0621/330 10 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.



Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren