Mit Kunst raus aus Corona

Konzerte abgesagt, Tourneen verschoben, gemeinsame Proben unmöglich: Freie Musiker trifft die Corona-Pandemie besonders hart. Trotzdem gewinnt Musiker und Komponist Peter Hinz der Zwangspause Positives ab. Mit dem fünften Kurzfilm seiner Reihe „Kreative Interviews“ in der Pandemie setzt Regisseur Limeik Topchi Schlusspunkt und Ausrufezeichen zugleich.

Topchi kannte Hinz vorher nicht. Bei mehreren Besuchen seiner Auftritte kam dem Regisseur die Idee, den letzten Film mit dem ihm bis dahin unbekannten Künstler umzusetzen, um neue Effekte und Impulse einbringen zu können. „Die Zusammenarbeit mit Peter Hinz war sehr kreativ, leicht und angenehm“, erklärte Topchi. Er würde gerne weiterhin mit ihm kooperieren.

Im Film stellt sich Peter Hinz vor. © Hinz

„Ich bin Peter Hinz – Musiker, eigentlich Percussionist. Ich bin gebürtiger Italiener, aber ich habe meine Heimat hier in Mannheim gefunden“, so beginnt der Kurzfilm „Mehr Kunst und Mut“, der auf You Tube Premiere feierte. Muliti-Percussionist Peter Hinz wurde 1983 in Genua geboren. Er studierte Jazz- und Popularmusik an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Künste Mannheim. Mit seinen Percussion-Interpretationen machte er sich einen Namen in der Szene.

2009 wurde er, zusammen mit der Saraswathi’s Band, mit dem Master of Music ausgezeichnet. Zahlreiche Reisen und längere Aufenthalte in Ländern wie Brasilien, Indien, Tunesien oder der Türkei und die damit verbundene kulturelle und künstlerische Vielfalt beeinflussen seine Musik nachhaltig. Hinz spielt in vielen Musikprojekten. Auch wirkt er regelmäßig bei JNTM-Produktionen mit. Unter anderem stand er zusammen mit der Tänzerin Julie Pécardin in dem Tanzstück „Tanz Trommel“ auf der Bühne, das mit dem deutschen Theaterpreis „Der Faust“ ausgezeichnet wurde.

Sehnsucht nach Nähe

Doch seit dem Frühjahr 2020 muss der Musiker warten. Warten, bis Konzerte wieder möglich sind. Mit einem wahren Percussion-Feuerwerk schafft Peter Hinz in dem Film eine eindrückliche Klangkulisse im Einklang mit tänzerischen Bewegungen. In Zeiten von Corona übt er keine Kritik an anderen, sondern ist auf sich selbst fokussiert. „Corona bedeutet für mich eine Chance; eine Chance, bewusster zu werden.“

Positiv am Jahr 2021 war für ihn „die Zeit zum Nachdenken, das Leben und die Kunst in Frage zu stellen“. In dieser Zeit habe ihn am meisten die Sehnsucht beschäftigt, die Sehnsucht nach Nähe. „Habe ich meine Grenzen erreicht?“, fragt sich der Künstler. Zum Glück nicht. Doch erlebt hat er, „dass wir alle gemeinsam eine Sorge tragen“: „Ich fand es erschreckend und zugleich beruhigend zu wissen, dass ich nicht alleine war und bin.“ Wichtiger geworden in dieser Zeit sei ihm „der Sinn der Dinge, die man denkt, sagt und tut“. Für die Zukunft wünscht Peter Hinz sich „mehr Kunst mit Tiefsinnigkeit und Mut“.