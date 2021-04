Seit rund neun Jahren gibt es schon Sasas Vintage in der Neckarstadt-West. Hier gibt es für die verschiedensten Anlässe ungewöhnliche Kleidungsstücke – zur Not auch Jogginghosen für den Lockdown. Doch die Pandemie macht der Inhaberin das Leben nicht leicht.

AdUnit urban-intext1

„Ich bin im November 2012 bei der Lichtmeile mit einer Modenschau gestartet, damals war der Laden noch in der Riedfeldstraße“, sagt Inhaberin Sandra Messerschmidt. Im Oktober letzten Jahres gab es einen großen Umzug in die Fröhlichstraße. Hier ist mehr Platz für die geschätzt 20 000 Teile und mehr Tageslicht, um die Farben der Textilien besser zu erkennen, aber: keine Kunden dank Lockdown.

Völlig andere Arbeitsweisen

„Im November hatte ich noch einen Ausverkauf mit begrenzter Personenzahl, im Dezember musste ich schließen. Das Einzige, was noch möglich ist, ist Click and Collect.“ Vor Corona befanden sich zu Stoßzeiten fünf bis sechs Kundinnen und Kunden gleichzeitig im Laden, die stöberten und sich beraten ließen. Viele Kreative aus der Musikszene oder von verschiedenen Theatern, von TIG7 über Felina-Areal bis hin zum Nationaltheater, begaben sich hier auf die Suche nach Kostümen. Doch der Kulturbetrieb steht bis auf weiteres still.

Für Sandra Messerschmidt sieht die Arbeit zurzeit komplett anders aus. Es gibt Foto-Shootings mit Freundinnen und Freunden, die Teile so präsentieren, dass das Publikum in den sozialen Netzwerken aufmerksam wird. Dabei schweben zum Beispiel zwei Akrobaten in Ballonseiden-Trainingsanzügen aus den 1980ern durchs Bild.

AdUnit urban-intext2

Während der kurzen Click-and-Meet-Phase durften sich die Kunden bei Einzelterminen noch umschauen, jetzt darf die Ware nur noch an der Tür abgeholt werden. „Es ist ein richtiger Spagat mit der Terminvergabe, es kostet viel Zeit. Manchmal braucht man eine Viertelstunde, bis man einen Termin ausgemacht hat.“ Wie bei anderen Einzelhändlern, ist auch bei Sasas Vintage der Umsatz eingebrochen. Das Überbrückungsgeld ließ auf sich warten, das Dezembergeld kam erst im Februar, wie bei vielen, die die Hilfen beantragt hatten. Doch es verschaffte etwas Luft. „Leider kann ich nirgendwo einkaufen. Normalerweise habe ich einen Großhändler für Second-Hand-Textilien, bei dem ich die schrägsten Sachen entdecke. Corona nimmt mir die Energie weg. Ich bin keine Online-Händlerin, ich verkaufe lieber an Kunden im Laden.“

Bei Vintage-Kleidung ist es aufwendiger, etwas online zu verkaufen, da jedes Teil nur einmal vorhanden ist – und nur in einer Größe. Anprobieren geht nicht, dafür werden Fragen wie: „Kannst du mal ausmessen?“ über Instagram beantwortet. „Mir fehlen meine Kundinnen und Kunden, ich mag die Personalität“, so Messerschmidt. Zurzeit fehlt auch die Perspektive. „Ich hätte eigentlich eine Praktikantin demnächst, doch das bliebt ungewiss. Man weiß nicht, wie es weitergeht.“

AdUnit urban-intext3