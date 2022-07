Mehrere Tausend Euro aus Café in Langer Rötterstraße erbeutet

Mannheim. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 01 Uhr und 04 Uhr in ein Café an der Ecke "Lange Rötterstraße" und "Grillparzerstraße" eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte er sich gewaltsam Zugang zu den Büroräumlichkeiten des Cafés und entwendete Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Einbruch in Kiosk in der Schwetzingerstadt - Täter entwendet Zigarettenschachteln Mehr erfahren

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, unter der Rufnummer 0621/33010, zu melden.