Mehr Wohnraum und positive Gewerbe

Gut ein Dutzend Stadträte, Bezirksbeiräte und Medienvertreter waren zum Treffpunkt in der Lutherstraße gekommen. Marcel Hauptenbuchner von der Hildebrandt & Hees GmbH freute sich über das Interesse für das Thema „Aufwertung Neckarstadt-West“. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch das Quartier stellte er die „Baustellen“ und Projekte seiner Immobilienfirma vor.

40 Objekte im Stadtteil

„Wir versuchen im Stadtteil mehr Wohnraum, insbesondere günstige Wohnungen für Familien und positive Gewerbe zu schaffen“, erklärte Hauptenbuchner. Hildebrandt & Hees habe inzwischen um die 40 Objekte im Stadtteil. Seine Firma werde deshalb attackiert, sagt er.

Ein Beispiel ist das Haus Lutherstraße 25, wo Hildebrandt & Hees im Frühjahr 2020 im Erdgeschoss ein Café eröffneten – Betreiber ist das Mannheimer Startup „Pourista“. Der Immobiliengesellschaft wurde vorgeworfen, sie habe Wohnraum vernichtet (wir berichteten). Er und seine Partner fühlten sich unverstanden.

Errichtet worden sei das Gewerbe in einem bisherigen Leerstand. In Kooperation mit LOS (Lokale Stadterneuerung) versuchten sie, die Liegenschaftssituation und den öffentlichen Raum zu verbessern. Durch das gut frequentierte Café, das tagsüber und maximal bis 22 Uhr geöffnet sei, werde der Neumarkt, der gerade durch die Stadt aufgewertet werde, „zu einem Ort, wo Menschen sich gern aufhalten, weil es dadurch eine soziale Kontrolle gibt und den Menschen das Gefühl, da fühlt man sich wohl“, meinte Hauptenbuchner.

Gleichzeitig fühlten sie sich gegenüber der Stadt Mannheim verpflichtet, günstige Wohnungen, insbesondere für Familien bereitzustellen. „30 Prozent Miete weniger für Familien“, das freute Reinhold Götz. Der SPD-Stadtrat möchte andererseits nicht, dass die Neckarstadt durch viele Gaststätten zu einem Ausgehviertel wird, wie der Jungbusch. Hauptenbuchner erwiderte: „Zu einer vernünftigen Infrastruktur gehören auch fünf, sechs Gaststätten mit Speisenangeboten zu verträglichen Preisen.“

Automatenkneipen ersetzt

In den Häusern von Hildebrandt & Hees würden unerwünschte Automatenkneipen ersetzt, in der Mittelstraße 3 durch ein modernes Restaurant mit italienischer Küche. In der Mittelstraße 61-63 eröffne ein türkisches Grillrestaurant, in der Lutherstraße 21a ein kleines Bistro mit gesunden Speisen und in der Elfenstraße 22 ein Café und Improvisationstheater, sagte Hauptenbuchner. Er und seine Partner legten großen Wert darauf, dass die Lokale nicht nur tagsüber, sondern auch abends geöffnet haben. „Das sorgt für soziale Kontrolle.“ Bei ihren Wohnhäusern gehe es nicht zuletzt um die Beseitigung von Problemimmobilien mit Matratzenlagern und Vermietern, die möglichst viel aus den Wohnungen rausschlagen wollen. So habe Hildebrandt & Hees auf dringende Anfragen vor vier Wochen die bekannte Problemimmobilie in der Elfenstraße übernommen.

Hier berichtete Bewohner Emiliano Trujillo, dass er froh sei, „dass hier endlich was passiert“. Er erzählte den Besuchern von Ratten und Kakerlaken und zeigte im Keller, wo die Bewohner Brennbares lagerten. Zur Freude der Stadt- und Bezirksbeiräte habe Hildebrandt & Hees hier bereits für eine „gewisse Grundsauberkeit“ gesorgt.

Eine Wohnung im Zehn-Familien-Haus, in dem sieben Wohnungen belegt sind, ist schon saniert. Hier soll eine junge Familie einziehen. „Wir legen einen besonderen Wert auf einen gesunden Mix der Bewohnerschaft“, erklärte Hauptenbuchner. Außerdem versuchten sie durch Maßnahmen wie Fassadenbegrünung auf die aktuellen Herausforderungen einzugehen. Von den Stadträten gelobt wurde die beispielhafte Fassadenbegrünung am Haus in der Riedfeldstraße 58. im Erdgeschoss ist Ministry of INK, ein modernes Tattoo Studio mit sechs Angestellten, eingezogen. So schafft Hildebrandt & Hees nicht zuletzt auch neue Arbeitsplätze.

Dachbegrünung und Begegnung

Ein Höhepunkt wird die Eröffnung einer großen Markthalle mit Dachbegrünung im ehemaligen Schnäppchenparadies in der Bürgermeister Fuchs Straße 18/19 sein. „Wir wollen eine Marktsituation wie in Tel Aviv schaffen, als Ort der Begegnung“, so Hauptenbuchner. Sie hätten einen tollen Betreiber gefunden – ein Italiener, der mit den Kindern der Neckarstadtschulen Kochkurse für eine gesunde Ernährung plant.