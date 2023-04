Mann bei Streit in Mannheim mit Messer verletzt

Mannheim. Ein 20-jähriger Mann ist am Freitag bei einem Streit in Mannheim mit einem Messer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll sich der Geschädigte zuvor im Bereich des Alten Meßplatzes mit einem anderen Mann um geliehenes Geld gestritten haben. Dabei forderte der Täter den 20-Jährigen auf, den geschuldeten Betrag zurückzuzahlen. Als sie sich weiterhin nicht einigen konnten, zog der Beschuldigte ein Messer und wollte seiner Forderung durch eine Stichbewegung Nachdruck verleihen. Der 20-Jährige wurde hierbei am Arm getroffen und leicht verletzt. Nachdem er vor dem Aggressor geflüchtet war, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter schon vom Tatort entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Durch die Vorbeziehung von Täter und Opfer gibt es Ermittlungsansätze, die nun das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verfolgt.

