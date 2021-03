Mannheims größte evangelische Gemeinde hat jetzt einen weiteren Pfarrer: Helmut Becker (Bild) komplettiert das Team und ist mit Schwerpunkt in der Paul-Gerhardt-Kirche am Neuen Meßplatz aktiv.

Herzlich empfangen

„Mein Name ist Becker – Helmut Becker. Und ich habe die Lizenz zum Predigen“. So stellt sich Pfarrer Helmut Becker im Neckarstädter Gemeindebrief vor. Pfarrer zu sein, sei „der beste Job der Welt – auch wenn es nervige Moment gibt“, bekennt er. Nach 22 Jahren in Gundelfingen bei Freiburg kam für ihn mit dem Jahreswechsel auch ein Ortswechsel. In der Neckarstadt ist er, so Becker, „offen und herzlich“ aufgenommen worden.

Becker ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Sein gläubiges Elternhaus haben ihn ebenso geprägt wie das Gitarrespielen und die Liebe zur Musik: „Musik, die wir hören, geht direkt in die Seele. Musik, die wir machen, spricht aus unserer Seele. Und wer von Herzen singt, der lebt glücklicher“, so Pfarrer Becker. Derzeit ist Helmut Becker viel in der Neckarstadt unterwegs, um den Stadtteil und seine Menschen besser kennenzulernen. dv/scho (Bild: Privat)