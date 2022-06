Livekonzerte im Volksbad

Mannheim. Drei Konzerte warten am Pfingstwochenende auf Musikfreunde in der Neckarstadt-West: Der irische Musiker Myles Manley gastierte mit seiner Band bereits am Freitag im Alten Volksbad, Mittelstraße 42. Am 4. Juni ist dort ebenfalls ab 21 Uhr der in Berlin lebenden Songwriter A.S. Fanning zu Gast, dessen Lieder auf Lyrik fokussiert und von der irischen Prosatradition und vom Folk beeinflusst sind. Am 5. Juni gestalten Freschard & Stanley Brinks den Abend – ebenfalls ab 21 Uhr. Karten für alle Veranstaltungen sind jeweils zu 15, ermäßigt 10 Euro zu haben.

